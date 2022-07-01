Ford Otosan’ın Ford Romanya’yı devir işlemi tamamlandı

Ford Otosan Romanya fabrikası devraldı, Courier için üç yılda fabrikaya 490 milyon Euro yatırım yapacak.

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Ford Otosan ana ortağı Ford Motor Company’e ait Romanya fabrikasının alımını tamamlarken, elektrikli araçların da üretileceği fabrikaya üç yılda 490 milyon euro yatırım yapacağını açıkladı.

Ford Otosan, mart ayında Romanya’nın Craiova kentinde bulunan fabrikayı Ford’dan alacağını ve toplam üretim kapasitesinin yılda 900 bin araca yükseleceğini açıklamıştı.

625 MİLYON EURO

Şirketin bu sabah KAP’a yaptığı açıklamaya göre Romanya imalat faaliyetlerinin satın alma işlemi tamamlandı. Tesis için mart ayında 575 milyon Euro olarak açıkladığı alış bedeli borç, yatırım ve kapanış düzeltmelerinin ardından 625 milyon Euro olarak belirlendi.

Şirket, fiyatın yıl sonuna kadar yapılacak bilanço mutabakatına göre nihai bir düzenlemeye daha tabi olabileceğine dikkat çekti.

Bu tutarın ilk taksiti olan 406 milyon Euro’yu ödediğini açıklayan Ford Otosan, Haziran 2025’te 196 milyon Euro, Aralık 2028’de 23 milyon Euro daha ödeme yapacak.

Şirket ayrıca daha önce belirttiği gibi fabrikanın 2034 yılına kadarki kapasite kullanım oranına bağlı olarak azami 140 milyon Euro’ya kadar ödeme yapabilecek.

COURIER İÇİN 490 MİLYON EURO YATIRIM

Ford Otosan’ın hafif ticari Courier araçlarının hem akaryakıt hem de elektrik motorlu cinslerini üretecek olan fabrikaya Courier hattının kurulması için üç yılda 490 milyon Euro yatırım yapılacak.

Courier’ın yanı sıra binek Puma ve EcoSport modellerini üreten Craiova fabrikasının kapasitesi de 250 bin adetten 272 bin adede yükseltilecek. Bu kapasite içinde üretimin 100 bin adede kadarı Courier’a, 189 bin adede kadarı Puma’ya ayrılabilecek. Fabrika ayrıca yılda 350 bin adede kadar motor üretecek.

Fabrikada üretilen araçlar “maliyet artı” yöntemiyle Ford Motor Company’e satılacak, böyle yatırım maliyeti de Ford’a aktarılmış olacak. (REUTERS)

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