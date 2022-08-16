İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlüğe girdi
İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ticaret Bakanlığı’nın İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre, ikinci el otomobiller ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacak.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.
Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek.
Yönetmelikte, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde kararın uygulanmayacağı aktarıldı.