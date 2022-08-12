Nureddin Nebati’den Kılıçdaroğlu’na ÖTV cevabı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ÖTV açıklamalarına yanıt verdi. Nebati, "Şu anda otomotiv sektöründe ÖTV konusu gündemimizde yoktur" dedi.

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Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) konusu ülke gündeminde tartışılmaya devam ediliyor. Konuyla ilgili bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den yanıt geldi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı ‘biz ÖTV'yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu’ demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok” dedi.

“GERÇEKLİKTEN UZAK OTOMOBİLDE ÖTV İNDİRİMİ VAADİ”

Bakan Nebati’nin Kılıçdaroğlu’na cevabı ise yine Twitter’dan oldu. Kılıçdaroğlu’nun söz konusu paylaşımını alıntılayan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

* Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir piyasaları manipüle etme ve tüketici davranışlarını olumsuz etkileme gayretlerinizi şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyorum.

* Geçen günlerde finansal piyasalarda istikrarı ve güveni pekiştiren Kur Korumalı Mevduat'a ilişkin ifadelerinizden sonra şimdi de hiçbir ekonomik dayanağı olmayan, gerçeklikten uzak otomobilde ÖTV indirimi vaadinizi gördüm.

* Sizin bu manipülasyonunuzu espiriye alarak ‘tam ÖTV'yi artıracaktık ki, Kılıçdaroğlu konuştu’ şeklinde bir söz söyledim.

“OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ÖTV KONUSU GÜNDEMİMİZDE YOK”

* Ben şimdi size durumu anlatayım; ‘vergi politikaları’ belirlenirken nelere dikkate edileceği, piyasa bozucu hareketlerden nasıl kaçınılacağı ve vergilemede nasıl objektif olunacağı hususları, sizin çok iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz vergiciliğin temel kurallarındandır.

* Vergi artışı veya indirimi şeklinde planımız olsa, bunu sizin gibi ulu orta konuşup fiyatları artıracak-azaltacak ve sektörde tüketici davranışlarını bozucu şekilde yapmayız.

* Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomik temelleri olmayan ve içi doldurulmamış, serbest ticareti bozucu, fiyatları manipüle eden tarzda siyasi sorumluluk anlayışına sığmayan konuşmalarınızın yıkıcı muhalefet yapmamının dışında ülkemize bir faydası yoktur.

* Kimsenin bu tür sorumsuz konuşmalarla, vatandaşlarımızın araç alma kararlarını yanlış yönlendirmeye hakkı yoktur. Bu tür davranışlar gerek vatandaşlara gerekse sektöre zarar verir. Kaldı ki, şu anda otomotiv sektöründe ÖTV konusu gündemimizde yoktur.

* Öte yandan Türkiye Ekonomi Modelimizin ana omurgalarından biri olan üretimde yerli ve milli projelerimizi destekliyoruz. Geçtiğimiz aylarda elektrikli otomobillerin vergisini yüzde 60'tan yüzde 10'a indirdik.

* Bu kapsama giren ve 2023 yılında yollarda olacak milli markamız TOGG'u karşılamaya hazırlanıyoruz. Bizler yerli ve milli üretimin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.”

NE OLMUŞTU?

Nebati’nin önceki gün partisinin İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir kapalı toplantıda söyledikleri sosyal medyada gündem olmuştu. Toplantıdan sızdırılan videoda Nebati, şunları söyledi:

* “‘ÖTV artırımına mı gitsek’ dedik bu genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ‘ÖTV indirilecek’ dedi. ‘ÖTV indirilecek’ deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya da devam etsin. (Gülüşmeler) Biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV’yi artıralım da şeyi biraz kıralım.”

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖTV VAADİ

Kılıçdaroğlu, 25 Temmuz akşamı paylaştığı videoda “Bizler iktidara gelinceye kadar, araba alımını öteleyin. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV'yi çizeceğiz. ÖTV'yi de lüks araç alanlara uygulayacağız” vaadinde bulunmuş, bu açıklamanın ardından otomobil piyasasında satışların düştüğüne dair haberler basına yansımıştı.