Otomobil satışları mayısta arttı

ODD verilerine göre, otomobil satışları 2022 Mayıs'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak 51 bin 750 adet oldu.

Sozcu.com.tr

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2022 Mayıs’a ilişkin otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı.

Buna göre, 2022 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Mayıs ayına göre yüzde 19,1 artarak 65 bin 167 adet oldu.

2022 Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak 51 bin 750 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,7 artarak 13.417 adet oldu.

YILIN İLK 5 AYINDA DARALDI

Ancak Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 277 bin 252 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 13,6 oranında azalarak 214 bin 148 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,7 azalarak 63 bin 104 adet oldu.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,6 artarken; hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 10,4 azaldı.

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