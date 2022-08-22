Otomotiv ana sanayi üretimi temmuzda arttı

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, otomotiv ana sanayi üretimi temmuzda yüzde 37,4 artışla 93 bin 659 adete çıktı.

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Otomotiv ana sanayi üretiminde mayıs ayında başlayan büyüme temmuz ayında otomobil üretimi öncülüğünde hızlanarak sürdü.

Otomotiv ana sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,4 artışla 93 bin 659 adete çıktı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan verilerde toparlanma otomobil üretiminde görülürken, 12 aylık toplam üretimdeki daralma hafifleyerek yüzde 4,2 oldu. Ağustos 2021-Temmuz 2022 döneminde 1,31 milyon araç üretildi.

BU YIL 742 BİN ARAÇ ÜRETİLDİ

Yılın başından bu yana üretim rakamlarına bakıldığında toplam üretim yüzde 5 artışla 742 bin 969 adet oldu.

Ağır ticari araç satışlarını da içeren toplam otomotiv pazarı Temmuz’da yüzde 11,2 artışla 55 bin 324 adet oldu.

İhracat Temmuz’da yüzde 16,2 artışla 59 bin 596 adete çıktı. (REUTERS)