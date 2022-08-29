Otomotiv dünyasında şaşkınlık yaratan “Hipercar”

Amerikan hibrit spor otomobil üreticisi Czinger'in 21C 'hipercar'ı gelecek yılın sonlarında (2023) yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Murat ARAR

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Standart boyut

1267 beygir gücüne sahip otomobil, sıradışı güç değeri ve sıralı koltukları ile dikkatleri çekiyor.



Aracın gücü ise hibrit bir motor sisteminden geliyor. Bu sistemde 2.88 litrelik çift turbolu bir V8 motor ile 2 adet elektrik motoru yer alıyor. Toplamda da 1.267 beygir güç sağlanıyor. Aracın ağırlık değeri de 1.240 kg olduğu için, bu güç bu araçta inanılmaz bir performans ortaya çıkarıyor.

Czinger 21C’nin 0-100 km/s hızlanma değeri ise 1.9 saniye. Aracın 0-300 km/s hızlanma değeri de 13.8 saniye olarak belirtiliyor. Czinger, bu aracın V8 motorunu farklı yakıt tipleriyle çalışabilecek şekilde tasarladığını, bu sayede emisyon değerinin çok düşük tutulabileceğini belirtiyor. Bu araçtan sadece 80 adet üretileceği de belirtilen bilgiler arasında yer alıyor.