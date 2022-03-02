Otomotiv pazarı şubatta yüzde 15,1 daraldı

2022 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 azalarak 49 bin 652 adet oldu.

Sozcu.com.tr

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Şubat 2022 ‘Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı’ raporunu açıkladı.

Buna göre, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14,1 oranında azaldı. Ayrıca 2022 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı şubat ayına göre yüzde 15,1 azalarak 49 bin 652 adet oldu.

2 AYLIK DÖNEMDE DARALMA

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 oranında azalarak 87 bin 783 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 16,8 oranında azalarak 66 bin 661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,5 azalarak 21 bin 122 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Şubat ayında yüzde 15,1, otomobil pazarı yüzde 15,9 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 12,7 oranında azaldı.

YÜZDE 15 DARALDI

2022 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı şubat ayına göre yüzde 15,1 azalarak 49 bin 652 adet oldu. 2022 Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azalarak 37 bin 641 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,7 azalarak 12 bin 011 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,6 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,7 arttı.

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