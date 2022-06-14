Otomotivde performans 2021’in gerisinde kaldı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, otomotiv üretimi 2021 seviyelerinin altında kalmaya devam ediyor. 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında azaldı. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 14 oranında daraldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam üretim yüzde 4, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 513 bin 887 adet, otomobil üretimi ise 296 bin 362 adet düzeyinde gerçekleşti. Otomotiv üretimi 2021 seviyelerinin altında kalmaya devam ediyor. 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 290 bin 816 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 14 oranında azaldı ve 214 bin 148 adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde üretim yüzde 22, ağır ticari araç grubunda yüzde 22 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 22 oranında arttı.

TİCARİ SATIŞI AZALDI

2021 yılı Ocak-Mayıs dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 6 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 2 azaldı. 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 3, otomobil ihracatı ise yüzde 16 oranında azaldı.