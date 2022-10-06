Porsche halka arz sonrası Avrupa’nın en değerlisi oldu

Geçen hafta halka açılan Alman otomobil üreticisi Porsche, hisselerinin yükselmesiyle 85 milyar euro değerlemeye ulaştı.

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Porsche, geçen hafta halka arz edilmesinin ardından hisselerinin bugün kaydettiği yükselişle Avrupa’nın en değerli araba üreticisi haline gelerek, eski ana hissedarı Volkswagen’in yerini aldı.

Porsche hisseleri Pazartesi günü borsalardaki genel çaplı düşüşle halka arz fiyatının altına düşerek 81 euroya inmiş, ardından 93 euroya yükselerek şirketin piyasa değerlemesini 85 milyar euroya çıkarmıştı.

Porsche, halka arzındaki yatırım bankalarının ek satış hakkı ile 312.8 milyon euro karşılığında 3,8 milyon hisse almasıyla yükselişe geçmişti.

Ek satış hakkı, şirketlerin halka arzında hisse fiyatlarını desteklemek için tasarlanan bir mekanizma.

EN DEĞERLİ 5 ÜRETİCİNİN 4’Ü ALMAN

Hisse fiyatındaki artış Porsche’nin değerini Volkswagen’in 77.7 milyar euro değerlemesinin üzerine taşırken, Mercedes-Benz de 57.2 milyar euro değerlemesiyle Avrupa’nın üçüncü en değerli araba markası oldu. BMW 47.5 milyar euro ile dördüncü, Stellantis ise 39.7 milyar euro ile beşinci sırada yer aldı.

Volkswagen sözcüsü, “Avrupa ve ABD enflasyon verileri, Avrupa’nın enerji arzına yönelik artan endişeler ve geçen Perşembe Ukrayna’daki savaşın alevlenmesi, küçük çaplı stabilizasyon önlemleri gerektiren dalgalanmalar yarattı” dedi.

Sözcü, 29 Eylül ile 4 Ekim arasında alınan yaklaşık 34 milyon hissenin şirketin halka arzından sonra gördüğü işlem hacminin %11’ine karşılık geldiğini ekledi. (REUTERS)

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