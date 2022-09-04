Rolls Royce’un elektrikli aracına kapsamlı test

Rolls-Royce’un ilk elektrikli otomobili Spectre için Fransa'da test sürüşü yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Güney Fransa'nın Provence ve Cote D'Azur bölgelerinde 625.000 kilometrelik test sürüşü devam eden aracın geliştirme sürecinde ilk aşama geride bırakıldı.



İngiliz üretici, ikinci ayak için çalışmalara başladı. Toplam 2,5 milyon kilometreyi kapsayacak olan test programı devam ederken modelin seri üretim dinamiklerinde yüzde 40 seviyesine gelindi. Üretim için onaylanan tescilli akıllı süspansiyon sistemi, pil paketinin yapıya entegre edilmesiyle sağlanan sağlamlıkta yüzde 30 artış gibi veriler de resmi kaynaklar tarafından paylaşılan yeni bilgiler arasında.

Seri üretim dinamiklerinde 0,25 cd'lik sürtünme katsayısına sahip olacak Rolls-Royce Spectre, markanın şimdiye kadarki en aerodinamik otomobili rozetini de beraberinde getirecek.

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