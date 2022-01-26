Tesla, Türkiye ofisi için iş ilanı açtı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye ofisi için yeni iş ilanı açtı ve ülke çapında 11 adet yeni süper şarj istasyonunun faaliyete gireceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın kurucusu olduğu küresel elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye operasyonunu başlatıyor. Ülke içine yeni hızlı şarj istasyonları yerleştireceğini duyuran Tesla, İstanbul ofisi için 2 yeni iş ilanı da açtı.

Tesla İstanbul için ofis müdürü ve satış danışmanı pozisyonlarına iş ilanı yayınladı.

Tesla; Ankara, Antalya, Antalya, Aydin, Balikesir, Bursa, Edirne, Hendek, İstanbul, İzmir ve Konya olmak üzere 11 bölgeye hızlı şarj istasyonları yerleştireceğini duyurdu.

CEO TRANSFERİ

ABD, Asya ve Avrupa pazarlarında satışa devam eden elektrikli araç devi Tesla'nın, Model S, Model 3, Model X ve Model Y elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Tesla’nın Türkiye operasyonlarını başlatacağı açıklanmış, Türkiye'de kurduğu Tesla Motorları şirketiyle tüm modelleri Türkiye’ye getirileceği belirtilmişti. Tesla geçtiğimiz günlerde 2015 yılından bu yana Lufthansa Havayolları'nın Türkiye-Irak CEO'su olarak görev yapan Kemal Geçer'i transfer ederek Türkiye operasyonunun başına geçirdi.

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