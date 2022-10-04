Abone Ol

Togg’un kullanıcı deneyimi testleri sürüyor

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Togg’un kullanıcı deneyimi testleri devam ediyor. “#YeniLigeYolculuk” ve “#Togg” etiketlerinin kullanıldığı tweette, Togg’un kullanıcı deneyimine ilişkin video da paylaşıldı. Söz konusu videoda “güvenlik” vurgusu yapıldı.

29 Ekim’de seri üretime hazır hale gelecek Togg’un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023’te trafiğe çıkması bekleniyor. (AA)

Hisarcıklıoğlu: Mart ayında TOGG arabasını hep beraber göreceğiz İlginizi Çekebilir Hisarcıklıoğlu: Mart ayında TOGG arabasını hep beraber göreceğiz Erdoğan 'Togg'a bindi İlginizi Çekebilir Erdoğan 'Togg'a bindi