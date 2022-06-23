Türkiye’deki en ucuz araç 25 dakika tükendi

Citroën’in 2021 yılı Aralık ayının sonundan bu yana kurumsal müşterilere satışını gerçekleştirdiği yüzde 100 elektrikli mobilite aracı Ami’yi perakende satışa sunmasından kısa bir süre sonra ilk 50 araçlık parti tükendi.

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Citroën, tamamen elektrikli Ami modelini online satışa açarak yeni bir dönem başlatttı.

Online olarak satışa çıkmasından çok kısa bir süre sonra ise 50 adetlik ilk parti Citroën Ami'ler tükendi.

Yalnızca 25 dakika içerisinde satışa çıkan tüm araçlar alıcısını bulurken, her 1 dakikada 2 adet Ami satışı gerçekleşmiş oldu.

2021 Aralık ayında Türkiye yollarına kurumsal müşterilerle çıkan Citroën Ami, online satış yoluyla 219 bin TL fiyat etiketiyle Citroën müşterileriyle buluştu.

Ami'nin her yaştan kullanıcı için uygun bir çözüm olmasıyla bambaşka bir deneyim sunduğunu vurgulayan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Ami modelimizi de Türkiye pazarına sunarken ne kadar doğru bir iş yaptığımızı aldığımız karşılıkla görüyoruz. Şehir içi mobilite çözümü Citroën Ami, ilk günden bu yana çok ciddi bir talep görüyor. Lansmanımızdan bu yana 400 adet kurumsal satış gerçekleştirmiştik. Perakende tarafında da ilk parti araçlarımızın online satış sistemimiz aracılığıyla 25 dakika içerisinde tükenmiş olması gelecekte bu modelin çok daha başarılı yerlere gelebileceğinin ve hedeflerimizin de üzerine çıkabileceğimizin bir göstergesi. Online kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiğimiz %100 elektrikli mobilite çözümümüz Ami'nin, ilk yılında önemli bir başarı elde ederek 1000 adet seviyelerinde toplam satışa ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.