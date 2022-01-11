ABD’den acı rekor: Bir günde 1.13 milyon Covid-19 vakası

Corona virüsü salgınının merkez üssü olan ABD'de son 24 saatte 1 milyondan fazla insanda Covid-19 tespit edildi.

Sozcu.com.tr

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Son derece bulaşıcı olan Omicron varyantı hiçbir yavaşlama işareti göstermezken, ABD dün en az 1.13 milyon yeni Covid-19 vakası bildirdi. Reuters verilerine göre bu rakam, bugüne kadar herhangi bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı.

Daha önceki rekor 3 Ocak’ta bildirilen 1.03 milyon vaka idi. ABD’de çoğu eyaletin hafta sonunda vaka bildirimi yapmaması nedeniyle Pazartesi günleri yüksek rakamlarda vaka bildiriliyor.

Yeni vakalarda yedi günlük ortalama, günlük 700,000’in üzerinde vaka sayısı ile iki haftada yükselerek eski seviyenin üç katına çıktı.

Yeni vaka sayısındaki rekor seviyenin açıklandığı gün ayrıca ABD’de koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı da tüm zamanların zirve seviyesine yükseldi. Reuters verilerine göre, hastaneye kaldırılan hasta sayısı üç haftada eski seviyenin iki katına çıktı.

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