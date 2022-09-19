Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet engellenemiyor

Sağlık-Sen, Ağustos ayı sağlıkta şiddet raporunu yayınladı. Rapora göre geçen ay 18 şiddet olayında 29 sağlık çalışanı zarar gördü. 28 saldırganın sadece 6'sı hakkında işlem yapıldı.

Fırat FISTIK

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Sağlık-Sen, Ağustos Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu bugün yayınladı. Rapora göre, geçen ay 18 şiddet olayında 29 sağlık çalışanı zarar gördü. 28 saldırganın sadece 6'sı hakkında bir işlem yapıldı.

Bir saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken 3 saldırgan tutuklandı. Gözaltına alınan 18 saldırgan serbest bırakıldı. 18 saldırının 16’sı hastanelerde gerçekleşti. 15 saldırı hasta ve hasta yakınları tarafından gerçekleştirildi.

AĞUSTOS AYINDA DA ŞİDDET DURMADI

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, raporla ilgili şunları söyledi:

“Şiddet, canla başla çalışan isimsiz kahramanlarımız sağlık çalışanlarının canını yakmaya devam ediyor. Toplumun şifa kaynağı sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, Ağustos ayında da durmadı.

Geçtiğimiz aylarda Doktor Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin yasını tutan sağlık camiası, yakın zamanda gelen bir acı haberle de sarsıldı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nde hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına uğrayan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, canice katledildi. Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz.

“SALDIRILARIN ÇOĞU HASTA VE HASTA YAKINLARINDAN”

Güvenlik görevlisi Okudan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Artık bir arkadaşımızı daha şiddete kurban etmek istemiyoruz. Maalesef; sayılar, mekanlar, unvanlar değişse de saldırganların kimliği değişmiyor. Sağlık sisteminin omurgası olan çalışanlara yönelik yapılan saldırıların çoğu, hasta ve hasta yakınlarından gelmektedir. Bu durum toplum vicdanında büyük yaralar açmakta, tüm kesimlerin tepkisini çekmektedir.

Sağlık sistemine hançer gibi saplanan bu durum sağlık hizmetinin kalitesini etkilemekte, aynı zamanda sağlık çalışanlarının korku içerisinde görevlerini yapmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda toplumsal duyarlılığın artırılmasının ne kadar önemli olduğunun da göstergesidir.

Ayrıca, birçok olayda saldırganların yasaya rağmen ceza almaması hem sağlık çalışanlarını derinden etkilemekte hem de saldırganları cesaretlendirmektedir. Hal böyle olunca da şiddetin hız kesmeden devam ettiğini görmekteyiz.

Tüm bunlar dikkate alındığında, sağlıkta tehlike çanlarının ne kadar acı çaldığını duyabiliriz. Toplumun genelini rahatsız eden sağlıkta şiddet artık son bulmalıdır. Beyaz kod uygulaması, cezaların yüzde 50 oranında artırılması, sağlıkta şiddetin bir kamu davası niteliğine dönüşmesi ve son olarak çıkarılan yasa ile sağlıkta şiddetin katalog suçlar arasına alınması sağlıkta şiddetin son bulmasına yönelik atılan çok değerli adımlardır. Ancak, hayata geçen bu önemli düzenlemelerin beklenen başarıya ulaşabilmesi için belli uygulamaların da bir an önce hayata geçmesi elzemdir.

“GÜVENLİK ARTTIRILMALI”

X-ray cihazlarının hastanelere yerleştirilmesi elbette doğru bir adım. Ancak, bununla birlikte güvenlik görevlilerinin yetkililerinin artırılması da gerekmektedir. Hasta ve hasta yakınlarının hastanede bekleme alanları ayrı tutulmalı, aynı zamanda hasta yakınlarının hastaları hakkında bilgiye doğru ve kolay ulaşmasının kanalları açılmalıdır.

Şiddetin yoğun olarak yaşanabileceği birimlerde görevli sağlık çalışanlarına ‘kriz anlarını yönetmeye yönelik' iletişim eğitimlerinin verilmesi de önem arz etmektedir.”

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