Aile Hekimleri Ankara’dan seslendi: Ek ödeme tehdide dönüştü

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği kolunun (AHEK) çağrısıyla ülkenin birçok ilinden aile hekimlerini temsilcileri Ankara’da buluştu. Hakları ve talepleri için kararlılıkla mücadele verecekleri mesajı veren aile hekimleri, “Hukuksuz ceza puanlarına bağlı ek ödeme, sesini çıkarana tehdide dönüştü” dedi.

Latif SANSÜR

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TTB-AHEK'in çağrısıyla Ankara'da buluşan il temsilcisi aile hekimleri, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı 5 gün önce yaptığı “Sağlık çalışanlarımızın beklentisinin çoğunu karşıladık. Sırada vatandaşın beklentisini karşılamak var” açıklaması üzerinden eleştirdi.

Koca'nın bu ifadeleri kullandığı günün akşamı İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tuğrul Okudan'ın, hasta yakınları tarafından hastanede görevi başında bıçaklanarak öldürüldüğünü hatırlattı.

Koca'nın öldürülen her sağlık çalışanının ardından yayımladığı başsağlığı mesajı ve sağlık çalışanlarının beklentilerini karşıladıkları iddiasının sağlık çalışanları arasında kızgınlıkla, şaşkınlıkla karşılandığı dile getirildi.

“HER ‘MÜJDE' YENİ SORUMLULUKLAR, YENİ HAK KAYIPLARI DEMEK”

Bakan Koca'nın verdiği her ‘müjdeli haber'in hayal kırıklığı yarattığını ve yeni yükler getirdiğini ifade eden aile hekimleri, koruyucu sağlık yerine müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, “Birinci basamak sağlık hizmetlerinin esası olarak kabul edilen koruyucu sağlık hizmetleri yerine, tedavi edici sağlık hizmetleri özendirilerek hem muayene sayısına göre ek ödeme koşulu getirilmekte, hem de hastaneler de yaşanan uzun randevu süreleri nedeniyle halkın yakınmalarını aile hekimleri üzerinden gidererek seçimlere hazırlık yapıldığı anlaşılıyor” denildi.

“EK ÖDEME TEHDİDE DÖNÜŞTÜ”

Hukuksuz ceza puanlarına bağlı ek ödemenin sesini çıkarana tehdide dönüştüğünün altı çizilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Aile hekimlerine ek ödeme yapılmasını Anayasa Mahkemesi tarafından hukuksuz bulunan ceza puanı koşuluna bağlayarak enflasyon karşısında yarı yarıya eriyen ücretlerinin artırılması ve hak kayıplarının giderilmesi yerine, yargı kararlarını hiçe sayarak ceza puanı almama koşulu getirildi.

*Üstelik birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları arasında ek ödeme oranlarını ebe, hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyenleri için çok düşük tutularak emekleri yok sayıldı. Aile Sağlığı Merkezlerinde hizmet veren hizmetli sekreter ve diğer çalışanlarına ek ödeme vermek bir yana isimleri bile anılmadı.

*Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri tercihen önemsenmeyerek toplumum sağlık ihtiyaçlarından ziyade tıp endüstrisine yarayacak; sağlığın kendisini ve hizmetlerini tüketim nesnesine dönüştüren, sağlığın piyasalaşmasına hizmet eden politik tercihin hem halka hem de sağlık çalışanına geriye dönüşsüz zararlar verdiğini bildirmek istiyoruz.

“DAHA ÇOK MUAYENE YAPIN, İLAÇ YAZIN”

Açıklamada ayrıca uygunsuz kiralık binalarda, yetersiz insan gücüyle hizmet veren aile sağlığı çalışanlarına koruyucu sağlık hizmetleri yerine “Daha çok muayene yapın, tetkik isteyin, ilaç yazın” dayatmasında bulunulmasına da tepki gösterildi.

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