Aile hekimlerine ‘sözde ihtarlarla’ baskı

Aile hekimlerine sözleşmeleri sözde ihtarlarla yenilenmiyor. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Noyan, "Mobbing ve baskı var. iş güvenceleri yok sayılıyor" dedi.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Noyan, SÖZCÜ'ye konuştu. “Hekim ve sağlık çalışanlarının özlük hakları yetersiz. Baskı unsuru olarak kullanılan yönetmeliklerle tüm sağlık çalışanları tehdit ediliyor. Mobbing ve baskı var. iş güvenceleri yok sayılıyor, bir ileri iki geri” dedi.

Başta İzmir ve Konya olmak üzere, bazı illerde “sözde ihtarlarla” hekim sözleşmelerinin yenilenmediğini belirten Noyan şunları söyledi:

– Hekimlik sanatıyla ilgisi olmayanların, sözde ihtar puanlarıyla idare tarafından hekimleri iş güvencesinden mahrum bırakmak, sağlık sisteminde yaşanan bunca sorunu çözemeyen, sahaya ve gerçeklere karşı kör, sağır, dilsiz ve bilgisiz olanların haddi değildir.

– Bizler sahaya duyarsız bürokratik yönetimin, hekimleri iş güvencesinden yoksun bırakan yaklaşımları sebebiyle, sağlık sisteminin karşı karşıya kalacağı yıkımı öngörmekteyiz. Aile hekimlerine yönelik sözleşme fesih tehditleri, bıçağın kemiğe dayandığı noktadır. Bizlerin artık ,hekimlik mesleği ile ilgisi olmayanlarla kuracağı bir diyalog kalmamıştır.