Almanya’da Covid-19 vaka sayısı 29 milyonu geçti

Almanya'da güncel corona virüsü verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel verilere göre vaka sayısı 29 milyonu geçti.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da son 24 saatin güncel Covid-19 verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada ülkede son bir gün içerisinde 95 bin 919 insanın corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada 104 kişinin yaşamını yitirdiği de belirtildi. Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, pandeminin başlamasından bu yana ülkede toplam pozitif vaka sayısı 29 milyon 22 bini geçerken, 141 bin 862 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.