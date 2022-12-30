Araştırma: Hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde kronik hastalıklar artıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma çevre ve hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayanlarda kronik hastalık görülme oranının çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Bilim insanları çevre ve hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan yaşları 40 ile 69 arasında değişen 360 binden fazla insanın sağlık durumunu ve verilerini inceleyerek çarpıcı sonuçlara ulaştı.

İngiltere’de yapılan ve bu alanda bugüne kadar yapılmış en büyük araştırma olarak kayıtlara geçen araştırma sonucunda hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayanların birden fazla uzun vadeli hastalığa yakalandığı açıklandı. Bilim insan bu bölgelerde yaşayanlarda çok sayıda nörolojik, solunum, kardiyovasküler ve zihin sağlığı sorunu görüldüğü belirtildi. Bunlar arasında depresyon ve endişenin de yaygın olduğu belirtildi.

Araştırmada, “Bu uzun vadeli sorunlar insanların yaşamlarını etkiliyor ve ekonomiye ve sağlık sistemine büyük yük bindiriyor” denildi.

Araştırmayı yürüten King’s College London’dan Dr. Ioannis Bakılis, “İnsanların sağlık durumlarındaki değişimleri zaman içerisinde incelememiz gerekiyordu çünkü aksi takdirde hava kirliliği ile kronik rahatsızlıkları bir araya getiremezdik. Hava kirliliği risk oluşturuyorsa bunun önüne geçmek için yöntemler geliştirilmeli. Örneğin huzurevlerini kirliliğin olduğu yerlere yapmamak ya da düşük emisyon uygulamasının olduğu bölgeleri genişletmek gibi” dedi.

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