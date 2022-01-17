‘Aşılı oranımız yüzde 30, yoğun bakımlarda doluluk oranı yüzde 80’lerde’

Covid-19 salgını tüm dünyada yeniden yükselişe geçti. Türkiye ise aşılama konusunda yeterli sayıya ulaşamadı. SÖZCÜ’ye konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, şu anda gerçek anlamda aşılı oranının yüzde 30’larda olduğunu söyledi. Yoğun bakımlardaki doluluk oranının da yüzde 80’lerde olduğuna dikkat çeken Saip, “Bu aslında her yer dolu demektir” ifadelerini kullandı.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artışa geçen Covid-19 salgını, tehlikesini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın 16 Ocak verilerine göre son 24 saatte, 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi. 136 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı haftalık vaka haritasına göre de İstanbul’daki vaka sayısı bir haftada rekor artışla 663,69’dan 1222,37’ye yükseldi.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Dr. Pınar Saip, artan Covid-19 salgınını SÖZCÜ'ye değerlendirdi. Saip'in sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle oldu:

“Vaka sayıları tekrar yükselişe geçti. Türkiye'deki son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?”

“YOĞUN BAKIMLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 80’LERDE”

*Türkiye'de artık bir salgın idaresi yok. Zaten yönetilmiyordu; şu anda hem toplum kanıksamış durumda, hem iktidar kanıksamış durumda. Maalesef vakalar giderek artıyor.

*Bu artış hastanelere de, yoğun bakımlara da yansıyor, onlarda da artış var. Yoğun bakımlarda yüzde 80'lerde doluluk oranı var. Bu aslında her yer dolu demektir.

*Sürekli yeni yoğun bakım yatakları açılıyor ama yoğun bakım yatağı açmanızın, orada çalışacak hemşire yoksa, doktor yoksa anlamı yok.

*Artık pratisyen hekimlerle yoğun bakımlar döndürülüyor, bu konuda uzmanlaşmış kişilerle değil. Çünkü döndürmek imkansız.

“GERÇEK ANLAMDA AŞILI ORANIMIZ YÜZDE 30’LARDA”

*Maske takılmıyor, aşı kampanyası yapılmıyor… Şu anda gerçek anlamda aşılı oranımız yüzde 30'larda. Çünkü 3. doz hatırlatma dozlarına mutlaka ihtiyaç var. Bunlar yapılmamış durumda.

*İnsanlara sadece tweet atarak, ‘Gelin aşınızı olun, sorumluluklarınıza sahip çıkın' demek yetmez. Artık ayağına gidip, toplu ortamlarda, AVM'lerde, okullarda, insanların en kalabalık olacağı yerlerde devletin aşıyı kampanyalar şeklinde yapması gerekiyor. ‘Randevu alıp aşınızı olun' demek yetmez. İnsanların ayağına gidip çok hızlıca aşılamanın yapılması lazım ki hafif geçirsinler.

“DENETİM HİÇ YOK”

*Denetim hiç yok. Kapalı ortamlarda havalandırma oluyor mu, temiz hava içeriye girebiliyor mu, insanlar gerçekten mesafe korunarak mı oturuyor, bunların denetimi hiç yok. Herhangi bir kontrol yapılmıyor.

*Artık aşı zorunluluğunun bütün kapalı ortamlar için getirilmesi lazım. Aşı zorunluluğu dediğimiz de en az 3 doz aşının yapılmış olması. Aşı olmayanların kapalı ortamlara girmemesini de sağlamak lazım ki insanlar aşıya teşvik olsunlar.

İstanbul'daki son durum nedir? Tabloyu nasıl görüyorsunuz?”

“İSTANBUL’DAKİ VAKA YOĞUNLUĞU BİR SÜRE SONRA BÜTÜN ŞEHİRLERE YANSIYACAKTIR”

*Çok yaygın. Hekim meslektaşlarımız arasında da son derece yaygın. Her gün onlarca meslektaşımızın Covid olduğu haberlerini alıyoruz. Hastaneler zaten çok yoğun. Bu şöyle oluyor genelde: Avrupa'da biraz yoğunlaşma oluyor, daha sonra İstanbul'da vakalar artıyor.

*Tabi ki en büyük metropol, dışarıya açık bir kent. Ardından da diğer şehirlere bu yansıyor. Şu anda yoğunluk İstanbul'da ama bir süre sonra bütün şehirlere bu yoğunluk yansıyacaktır.

“BÜTÜN KAPALI ORTAMLARA AŞI ZORUNLULUĞUNUN GETİRİLMESİ LAZIM”

*Tabi İstanbul çok kalabalık. Toplu taşımalar, her yer çok kalabalık. Bunun mutlaka seyreltilmesi lazım. İnsanların gereksiz dışarı çıkmamaları lazım.

*Özellikle yeme-içme yerlerinde maske kullanılmayacağı için oralardaki seyreltilmenin mutlaka sağlanması lazım. Ve bütün kapalı ortamlara aşı zorunluluğunun getirilmesi lazım.

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