Bağışıklık için süper besinler

Bahara sayılı günler kala Covid-19 grip ve nezle gibi hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirmek gerektiğini belirten Demirkaya, ‘Dolayısıyla sağlıklı beslenmek ve diyete süper besinleri eklemek çok önemli’ dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Mevsim geçişlerinde vücut değişen hava şartlarına uyum sağlamakta zorlanır. Bu durum bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur ve bizi enfeksiyonlara açık hale getirir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Pınar Demirkaya, ‘Bahara sağlıklı bir başlangıç yapmak için her gün düzenli yürüyüş yapın, dengeli beslenin, en az 7 saat uyuyun ve stresten uzak durmaya çalışın' dedi ve bugünlerde düzenli tüketilmesini tavsiye ettiği süper besinleri şöyle sıraladı…

Yulaf

Bağışıklık sistemini uyarıcı özelliğe sahiptir. Birçok bilimsel çalışmada kanser, enfeksiyon, diyabet ve kötü kolesterol tedavisinde de etkili olabileceği ortaya konulan “beta glukan” içerir.

Brokoli

Kalsiyum, manganez, potasyum, fosfor, B2, B6, K ve C vitamini içerir. Karaciğerde bazı enzimleri aktive ederek, zararlı toksinleri vücuttan atar.

Fındık

Bitkisel protein kaynağıdır. B ve E vitaminleri ile mineral bakımından zengindir. Sağlıklı yağlar içerir. Tüm bunlar kalbi korur, metabolizmayı güçlendirir.

Turp

Kana oksijen sağlar ve kalbi korur. Karaciğer dostudur. Bronşite iyi gelir. E, A, B6 ve K vitaminlerini içerir. C vitamini deposu olduğundan bağışıklığı güçlendirir.

Avokado

Bakır, potasyum, demir, magnezyum ve fosfor gibi vücut sağlığı için çok önemli maddeler dışında A, B,C, E ve K vitaminleri bakımından da oldukça zengindir. Dolayısıyla iyi bir hücre koruyucu ve antioksidandır.

Yaban Mersini

Antioksidan özelliği en yüksek olan besinler arasında yer alan yaban mersini bu özelliğiyle vücudu serbest radikallere karşı koruyup, bağışıklığı güçlendirir.

Şalgam

A, B, C vitaminlerini ve potasyum, demir ve kalsiyum mineralleri içerir. Güçlü antioksidan içeriğiyle bağışıklığı güçlendirir. Akciğerleri onarıp, bronşları temizler.

Zencefil

Taze zencefil B6 vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, manganez ve lif açısından zengindir. Özellikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklara karşı vücut direncini artırır.

Yoğurt

Bağırsak florasını geliştiren en faydalı besinlerdendir. İçerdiği probiyotik bakteriler, D ve B vitaminleriyle bağışıklığı güçlendirir.

Badem

E vitamini, manganez, magnezyum ve lif açısından da zengindir. Bu özellikleriyle bağışıklık sistemine faydalı sağlıklı bir atıştırmalıktır.

Sarımsak

İçerdiği “allicin” sayesinde güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir. Bu sayede bağışıklık sistemini destekler ve birçok hastalığın oluşumunu önler.

SÜPER BESİN NEDİR?

Süper besin, zengin ve doğal içerikleriyle, vücudun vitamin, mineral, protein, yağ gibi temel ihtiyaçlarını az miktarda tüketilse dahi karşılayan, hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici etkisi bulunan gıdalar olarak tanımlanır.