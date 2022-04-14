Bakan Koca: Bilim Kurulu, haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun haftaya en önemli toplantısını yapacağını ve sonucunda önemli kararlar alınacağını duyurdu.

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Sağlık Bakanı Koca, Sakarya’ya gelerek bir dizi gezi ve incelemelerde bulundu.

Valilik ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca, coronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüşe değindi. Şu an birçok kentte yoğun bakım servislerinde corona virüs hastası olmadığını kaydeden Koca, “Salgının seyri bu dönemde giderek etkisini azaltmaya başladı. Özellikle sıfır vaka olan illerimiz, sıfır yatan hastası olan illerimiz ve sıfır yoğun bakım hastası olan illerimiz olmaya başladı. Şu an 19a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Her geçen gün bunun azaldığını görüyoruz. Ağrıda, Uşakta, Gümüşhane’de, Bayburt’ta, Artvin’de yoğun bakım yataklarımızda şu anda hastamızın olmadığını söyleyebiliriz. Buna benzer toplam 19 ilimizde yoğun bakım yataklarımızda şu anda hastamızın olmadığını söyleyebiliriz dedi.

“MASKELİ SON YAZIMIZ OLACAK, DEMİŞTİM’

Corona virüs sürecinde kötü günlerin geride kaldığını dile getiren Bakan Koca, Hatırlarsanız geçen yıl Maskeli son yazımız olacak demiştim. O dönem çok inanan olmamıştı. Geldiğimiz noktada, bahar geldi ve o yaza giriyoruz. Giresun’da da 3 ay öne hatırlarsanız sağlık bakanı olarak yüksek sesle ifade ediyordum. En kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz diye bir konuşmam oldu. O dönemde de özellikle bilim insanı arkadaşlarımız olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum. Endişe etmeyiniz. En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun diye konuştu.

‘BİLİM KURULU EN ÖNEMLİ TOPLANTISINI YAPACAK’

Bilim Kurulunun haftaya toplanacağını söyleyen Bakan Koca, önemli kararların alınacağına değinerek, “Bilim Kurulu haftaya toplanıyor. Haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu toplantısında ele almış olacağız. Maskenin en yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske konusunu da haftaya Bilim Kurulu değerlendirmiş olacak” dedi.