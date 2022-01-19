Bakan Koca güncel corona verilerini açıkladı! İşte bugünkü vefat ve vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 19 Ocak 2022 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş ve üzerine önemli uyarı geldi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 19 Ocak verilerine göre, 412 bin 31 test yapıldı.

Son 24 saatte, 72 bin 615 yeni vaka tespit edildi. Bugün 84 bin 426 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 176 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son verilere göre, 65 YAŞ VE ÜSTÜ, vakaların %8'ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin HASTANEYE YATIŞ ORANI %10'un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 18 Ocak verilerine göre, dün 418 bin 253 test yapılmıştı. Dün, 69 bin 658 vaka tespit edilirken, 157 kişi hayatını kaybetmiş ve 77 bin 612 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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