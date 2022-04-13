Bakan Koca: Harekete geçtik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsülin Türkiye’de üretilecek! Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin’in yerli üretimi için harekete geçtik" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Corona aşısından sonra İnsülinin de Türkiye’de üretileceğini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı;

“İnsülin Türkiye'de üretilecek! Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin'in yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Covid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin'in yerlileşmesinde!”

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