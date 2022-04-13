Bakan Koca: Harekete geçtik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsülin Türkiye’de üretilecek! Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin’in yerli üretimi için harekete geçtik" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Corona aşısından sonra İnsülinin de Türkiye’de üretileceğini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı;
“İnsülin Türkiye'de üretilecek! Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin'in yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Covid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin'in yerlileşmesinde!”