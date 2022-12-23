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Bakan Koca’dan hastane randevularıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. Uygulama başladı" dedi.

Yayınlanma: 18:48 - 23 Aralık 2022 Güncellenme:
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Bakan Koca’dan hastane randevularıyla ilgili açıklama

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada hastane randevularıyla ilgili yeni açıklama yaptı. Koca, şunları belirtti:

* “MHRS’den randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. Uygulama başladı.

* İhtiyacı öncelikli hastalar başta olmak üzere, halkımıza hayırlı olsun. ‘İyi olacak hasta’ randevusuna gelir, zaten iyi olmuşsa 30 saniyede randevusunu iptal eder.” DHA

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