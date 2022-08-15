Bakan Koca’dan intörn doktorların ödemeleriyle ilgili açıklama
İntörn doktorlara yapılan ödemelerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Koca, "Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis’ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intörn doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin Meclis’ten çıkacak yasayla uygulamaya konulacağını bildirdi.
“GEREKLİ İRADE TECELLİ EDECEK”
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
* “İntörn doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuz’da açıklandı. TBMM, 1 Temmuz’da tatile girmişti.
* Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis’ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak.”