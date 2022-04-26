Bakanlık coronada son durumu açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 14 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 26 Nisan Salı gününe ait verilere göre, 132 bin 633 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 2 BİN 500 CİVARINDA

Güncel verilere göre, 2 bin 511 yeni vaka tespit edilirken 14 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son 24 saatte 14 bin 425 kişi sağlığına kavuştu.

DÜN 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 25 Nisan Pazartesi gününe ait verilere göre, 2 bin 604 vaka tespit edilirken 15 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 134 bin 346 test yapılmış ve 18 bin 573 kişi iyileşmişti.

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