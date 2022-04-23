Bilim Kurulu Üyesi: Corona virüs aşısı grip aşısı gibi olabilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Önümüzdeki dönemde corona virüs vakaları çok aşağıya düştü, diyelim ki 100, 20, 10 oldu. Bu süreçte de böyle bir salgın, böyle bir tehlike olmaması için tıpkı grip aşısında olduğu gibi 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza nasıl ki aşılama tavsiye ediliyorsa, corona virüs için de 65 yaş üzeri olan, kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı önümüzdeki dönem yine aşılamak mümkün olabilir" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, corona virüse karşı aşılamanın gelecek dönemde de devam edip etmeyeceğine ilişkin, açıklamalarda bulundu.

“İSTANBUL’DA TEK TÜK VAKALAR GÖRÜLEBİLİR”

Vaka sayılarının azaldığına dikkat çeken İlhan şunları söyledi:

“Şu an için bakıldığında corona virüs vakalarının aşağıya doğru gittiğine hepimiz şahit oluyoruz. Bu durumda özellikle 65 yaş üzeri olan, kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın kendilerini korumaları gerekiyor. Halihazırda vefat edenlere baktığımızda bunların içinde 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın çok daha fazla olduğuna şahit oluyoruz.

Bu grubun korunması yolu ile dikkatli olarak ilerlememiz en doğru yaklaşım olacaktır. Bunu üs üste koyduğumuzda diyelim ki önümüzdeki dönemde corona virüs vakaları çok aşağıya düştü, diyelim ki 100, 20, 10 oldu. Belli yerlerde, çok kalabalık olan yerlerde, örneğin İstanbul’da tek tük vakalar görülüyor olabilir.

Bu süreçte de böyle bir salgın, böyle bir tehlike olmaması için tıpkı grip aşısında olduğu gibi 65 yaş üzeri vatandaşımıza nasıl ki aşılama tavsiye ediliyorsa, corona virüs için de 65 yaş üzeri olan, kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı önümüzdeki dönem yine aşılamak mümkün olabilir.”

“GÜZ DÖNEMİNDEKİ VAKALARA BAKIP KARAR VERMEK GEREK”

Prof. Dr. İlhan, aşılamada izlenecek yolun gelecek dönemdeki vaka yoğunluğuna göre belirlenebileceğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Ama buna önümüzdeki dönemde, güz döneminde dünyada ve ülkemizde corona virüs vakalarının ne olacağını gördükten sonra karar vermek daha iyi olacaktır. Genelde aşılama güz döneminin gelmesi ile başlıyor, grip de bu dönemde yoğunlaşıyor. Güz döneminde eylül-ekim döneminde vakaların dünyada ve ülkemizde ne yönde gideceğini görerek bundan sonra corona virüs aşısının nasıl işleyebileceği yönünde karar vermek en doğrusu olacaktır.

Şöyle düşünmek lazım; Türkiye’deki aşılama başladığında, şema, risk gruplarının ilk başta aşılanmasıydı. Kimdi bunlar; sağlık çalışanları, tolumda risk grubu olan 85 yaş üzeri büyüklerimiz ile başladı ve yaş peyderpey düşerken öğretmenleriniz, polislerimiz, askerimiz gibi topluma hizmet veren bireyler gibi risk grubunun aşılanması yaklaşımı belirlendi. Bunu önümüzdeki dönemde, güz dönemindeki vakaların yaygınlığına bakarak karar vermek en doğrusu olacaktır.”

PANDEMİ ‘EPİDEMİ’YE EVRİLDİ Mİ?

Prof. Dr. İlhan, corona virüs pandemisinin ‘epidemi’ye evirilip evirilmediğine ilişkin, şu bilgileri verdi:

“Dünyada çok büyük bir süreç yaşandı, milyonlarca insan enfekte oldu. Tabi bu pandemiydi, dünyanın her yerinde görülen bir enfeksiyonun yayılmasıydı. Sonrasında biz bu pandemilerin genelde ‘epidemi’ye dönmesini, sonra ‘endemik’ olmasını sonra da ‘sporadik’ olmasını bekleriz. Bu süreç ne demek diye bakıldığında; ‘epidemik’ demek salgının devam ettiği anlamına geliyor. Ancak ‘pan’ dediğimiz dünyanın her yerinde bu denli yoğun şekilde enfeksiyon görülmüyor.

‘Endemik’ demek ise dünyada belli yerlerde enfeksiyonun görülmesi anlamına geliyor. Özellikle hijyen koşullarının düşük olduğu, kalabalık, yaşam koşullarının düşük olduğu, bu süreç sonrasında Hindistan’da belki Güney Amerika’da belki Afrika ülkelerinde çok kalabalık yerlerde, toplumların dikkatsiz olduğu yerlerde endemik olarak da corona virüs devam edebilir.

‘Sporadik’ dediğimiz ise artık çok nadiren görülmesi anlamına geliyor. Çin’de bir yerde birkaç vakanın görülmesi, Hindistan’da birkaç yerde görülmesi anlamına geliyor. Elbette bu süreç pandemiden epidemiye, endemiğe inşallah da sporadiğe doğru evrilebilir. Şu an hali hazırda aşağıya doğru salgının gittiğini, pandeminin giderek azaldığını söylemek mümkün” ifadesini kullandı. (DHA)