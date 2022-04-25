Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının yarın yapılacağını duyurdu. 20 Nisan'da, toplantı gününün 27 Nisan Çarşamba olarak değiştirildiği açıklanmıştı.

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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “‘Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım’. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor” ifadelerini kullandı.

TOPLANTI 20 NİSAN’DA YAPILACAKTI

Bakan Koca, 20 Nisan’da yapılması planlanan toplantının ertelendiğini duyurmuştu.

Koca, “Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart’ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti” demişti.