Bilimsel araştırma: Dördüncü Pfizer/BioNTech dozu Omicron’a karşı bir etki yaratmıyor

Dördüncü doz Pfizer/BioNTech aşısını belirli gruplar üzerinde uygulamaya başlayan İsrail'den endişe verici sonuçlar geldi. Bilim insanları dört doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron'a karşı etkisini gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgını karşısında hızla geliştirilen Covid-19 aşıları arasında en yaygın kullanılanlarındna olan Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği Comirnaty ile ilgili endişe veren bir araştırma İsrail’den geldi.

İsrailli bilim insanları Türkiye’de de kullanılan aşının dördüncü dozunu belirli gruplar üzerinde denemeye başladı. 154 sağlık çalışanına iki hafta önce aşı yapılırken Sheba Tıp Merkezi’nde çalışanların verilerini inceleyen uzmanlar dördüncü doz aşının “çok az” koruma sağladığını tespit etti.

Tel-Aviv’deki sağlık merkezinde çalışanların antikor seviyelerinin arttığına dikkat çeken bilim insanları buna karşılık, dördüncü doz corona virüsü aşısının Omicron varyantına karşı sağladığı koruma oranının düşük olduğunu duyurdu.

Araştırmayı yürüten Gili Regev-Yochay, “Dördüncü doz aşı Omicron varyantına karşı kısmen koruma sağlıyor. Aşı önceki varyantlara karşı etkiliydi fakat Omicron varyantına etkisi az. Fakat deneme sürecinde şunu gördük, aşı olanlar hastalansa bile ya çok az semptom gösteriyor ya da hiç semptom göstermiyor” dedi.

Regev-Yochay ayrıca, “Risk grubundakilere dördüncü doz aşı vermek doğru bir karardı fakat elde ettiğimiz sonuçlar bunu bütün topluma vermeye gerek olmadığını gösterdi” ifadesini kullandı.

Aralık ayının sonunda vakaların artmasıyla birlikte 60 yaşın üzerindekilere ve bağışıklığı düşük kişilere dördüncü doz aşı uygulayan İsrail’de resmi verilere göre yaklaşık 500 bin insan ekstra doz aşı oldu.

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