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Bir sağlık personeli daha coronadan hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ) görevlisi Yeliz Günay, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Latif SANSÜR
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Bir sağlık personeli daha coronadan hayatını kaybetti

Kuşadası 1 Nolu 112 ASHİ’de görev yapan Acil Tıp Teknisyeni 30 yaşındaki Yeliz Günay, Covid-19 tedavisi gördüğü  Atatürk Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. İki çocuk annesi Günay'ın ölümü mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Covid-19 aşısı olmadığı öğrenilen Günay'ın cenazesi, Köşk ilçesi Ahatlar Köyünde toprağa verildi.

ATO BAŞSAĞLIĞI YAYIMLADI

Aydın Tabip Odası Yeliz Günay için yayımladığı mesajla ailesi ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diledi.

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