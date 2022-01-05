Bir sağlık personeli daha coronadan hayatını kaybetti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ) görevlisi Yeliz Günay, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kuşadası 1 Nolu 112 ASHİ’de görev yapan Acil Tıp Teknisyeni 30 yaşındaki Yeliz Günay, Covid-19 tedavisi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. İki çocuk annesi Günay'ın ölümü mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Covid-19 aşısı olmadığı öğrenilen Günay'ın cenazesi, Köşk ilçesi Ahatlar Köyünde toprağa verildi.
ATO BAŞSAĞLIĞI YAYIMLADI
Aydın Tabip Odası Yeliz Günay için yayımladığı mesajla ailesi ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diledi.