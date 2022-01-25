Çekya’da Covid-19 rekoru kırıldı

Corona virüsü salgınının Omicron varyantıyla birlikte son dönemde etkisini artırdığı Çekya'da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Sozcu.com.tr

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Çekya Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 30.350 insanda Covid-19 tespit edildiğini duyurdu.

10.7 milyon nüfuslu ülkede bu sayı salgının başladığı günden beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Vlastimil Valek, salgının bu ay zirve yapacağını öngörmüş ve vatandaşların kurallara uyması çağrısında bulunmuştu.



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