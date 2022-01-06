Çocuklarda geniz eti ve kulak sorunlarına dikkat!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Güven Güvenç, “Çocuklarda coronavirüs ve grip vakalarının yanı sıra pandeminin ilk dönemlerinde görülme sıklığı azalan bademcik, geniz eti ve orta kulak problemleri de yaygın görülmeye başladı” dedi. İşte nedenleri ve çözüm yolları...

Nazan DOĞANER HALICI

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Pandeminin üzerinden neredeyse iki yıl geçti ancak coronavirüsün hızla yayılmaya devam eden Omicron varyantı çocuklar arasında da çok yaygın. Üstelik son zamanlarda coronavirüsle karıştırılan gribin yanı sıra bademcik, geniz eti ve orta kulak problemleri de çocuklarda yaygın görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Güven Güvenç, bu konuda şu bilgileri verdi…

İKİ ÖNEMLİ NEDENİ VAR

Eve kapanmaların, izolasyonun ve uzaktan eğitimin yaygın olduğu dönemlerde çocuklarda bademcik ve geniz eti sorunlarının, orta kulak iltihaplarının sıklığında belirgin bir azalma meydana geldi. Ancak yüz yüze eğitime geçilmesi ve kapalı alanda uzun süre kalınmasıyla birlikte söz konusu sorunlar adeta hortladı.

KREŞİN İLK YILI ZOR

Çocuğunuzun başka çocuklarla sosyalleştiği kreşin ilk yılı zorlayıcı olabilir. Çocukların birbirlerine mikropları bolca bulaştırması ve küçük çocukların bağışıklık sistemlerinin olgunlaşmalarını henüz tamamlamamış olması nedeniyle tekrar eden enfeksiyonlar bezdirici hale gelebilir. Kulak Burun Boğaz Uzmanları ve Çocuk Hastalıkları Uzmanları ile irtibata geçilerek uygun hamlelerle bu zorlu süreç daha kolay aşılabilir.

KULAKTA SIVI NEDİR?

Çocukluk çağı orta kulak iltihaplarının en sık görüldüğü zaman dilimidir. Bunda en önemli faktörler geniz eti ve östaki tüpünün konumudur. Ağrı ve ateşle seyreden klasik orta kulak iltihabının yanı sıra tek bulgusu işitme kaybı olan ve kulak zarının arkasında sıvı birikimiyle ortaya çıkan sessiz orta kulak iltihabı da görülebilir. Bu soruna karşı ilaç tedavisi uygulanır, yanıt alınamazsa ve aylarca sıvı yok olmazsa kulağa tüp takılması ve geniz etinin alınması gündeme gelir.

HORLAMA VE APNE DE ÖNEMLİ

Çocukluk çağında geniz etinin büyümesi ve buna bazen bademcik büyümesinin de eşlik etmesiyle birlikte burun tıkanıklığı, kronik bir horlama ve ağzı açık uyuma durumu ortaya çıkabilir. Bu da zamanında müdahale edilmezse kubbe damak, diş yapısında bozulma, burun kökünün basık olması gibi iskelet anomalilerine sebep olabilir. Horlamanın bir ileriki aşamasında apne adı verilen uykuda nefes durmaları ortaya çıkabilir. Apne, hem büyüme gelişmeyi olumsuz etkiler hem de uykuda ani çocuk ölümlerinin bir kısmından sorumludur. Ayrıca uykuda altını ıslatma gibi bazı sorunlara da meyil yaratabilir. Tedavisinde geniz eti alınır ve eğer büyükse bademciğe de müdahale edilir.

Bademcik alınmalı mı küçültülmeli mi?

Yıllar önce çocuklarda en sık bademcik ameliyatı yapılma nedeni tekrar eden enfeksiyonlardı. Ancak bunun yerini son yıllarda horlama ve apne gibi semptomlara yol açan bademcik büyümeleri almıştır. Bu durumda bademciğin tamamının alınmayıp hava yolunu açacak şekilde küçültülmesi dünyada giderek popülerleşen yöntemdir. Böylece çocuğun ameliyat sonra ağrısı büyük oranda azalmakta ve bademcik ameliyatlarının korkulan komplikasyonu olan kanama olasılığı da yüzde birin altına inebilmektedir. Ameliyat sebebi enfeksiyon olduğunda ise genel kabul gören yöntem bademciğin tamamının alınmasıdır.