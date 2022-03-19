Corona sonrası ‘yer sallanıyormuş’ hissine dikkat

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu, Covid geçirmiş hastalarda iyileştikten sonra ani denge kaybı, yer sallanıyormuş hissi ve hafif unutkanlıkla seyreden 'ataksi' ile ilgili uyardı.

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Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği’nin 16-19 Mart tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirdiği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi’nde (UASK 2022) Covid hastalığının uzamış etkileri de ele alındı.

Hastalığın Türkiye’de görülmesinin üzerinden iki yıl geçtikten sonra pek çok hastanın uzun süreli takiplerinde, Covid’in vücutta yarattığı hasarlara maruz kaldığı kaydedildi. Özellikle hastalıktan sonraki üç ay itibarıyla devam eden semptomlar, ‘uzamış Covid etkisi’ olarak ele alınıyor.

“BİRDEN DÜŞÜYORMUŞSUNUZ GİBİ OLUYOR”

UASK 2022 Kongre Başkanı ve pandeminin başından beri binlerce hastayı takip eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu, son günlerde kendi kliniklerinde en dikkat çeken semptomların başında ‘ataksi’ belirtilerinin olduğunu söyledi.

Akkoyunlu, “Covid sonrası en sık görülen semptomlardan bir tanesi de ataksi dediğimiz tablo. Özellikle santral sistem tutumu ile meydana gelen bir durum. Bazen Covid geçiren kişiler yer sarsılıyormuş, birdenbire düşüyormuş gibi ani bir denge bozulması hisseder. Mesela oturuyorsunuz birden düşüyormuşsunuz gibi oluyor veya bazen deprem oluyormuş gibi hissediyorsunuz. Bunun gibi anlık gelen, bir iki saniye kadar süren bir durum” dedi.

“HASTALANARAK DEĞİL AŞIYLA BAĞIŞIK OLUN”

Bu belirtilerin, Covid’in bir şekilde santral sistemini, beyni tuttuğunu gösterdiğine işaret olduğunu belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, “Azımsanmayacak düzeyde sık gördüğümüz bir durum oldu artık. Birçok Covid geçirmiş hastada bunu görüyoruz. Fakat bu, kalıcı ve ilerleyici bir hasara yol açıyor mu? Henüz bu konuda bir bulgu söz konusu değil. O nedenle çok tedirgin de değiliz. Ama böyle bir semptom ve tutulum da var, bunu bilmek gerekiyor. Hastalığı tecrübe ederek değil, aşılanarak bağışıklık kazanmayı öneriyoruz. Çünkü yan etkiler maalesef hastaların hayatını ciddi bir şekilde kısıtlıyor” diye konuştu.

“DOKTORA BAŞVURUN”

Prof. Dr. Akkoyunlu, hastalık sonrası ortaya çıkan ve uzun süren bu tip semptomlarda mutlaka nöroloji muayenesine gidilmesi gerektiğini söyledi ve sözlerini şöyle noktaladı:

“Birçok farklı nörolojik tutulum söz konusu olabiliyor. Felç, beyne pıhtı atma, fonksiyon kayıpları gibi durumlar. Ama ataksi gibi arada bir olan denge kaybına kadar veya hafif unutkanlık gibi durumlara kadar giden bir yelpazesi var nörolojik tutumlarda. Aslında bunların herhangi bir tanesi oluyorsa, doktora başvurmak gerekiyor. Eğer çok hafif geçirdiyseniz, sonrasında da herhangi bir semptom söz konusu değilse sıkıntı yok. Ama ufak bazı şeyler de olsa örneğin kalp çarpıntısı gibi, kardiyoloji tarafından görülmesi gerekiyor hastanın. Ataksi varsa nöroloji tarafından kontrol edilmesi gerekiyor.” (DHA)

