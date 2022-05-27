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Corona virüsünde son durum açıklandı

Türkiye'de corona virüsü nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

Yayınlanma: 20:05 - 27 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Corona virüsünde son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 27 Mayıs Cuma gününün verilerine göre, 134 bin 252 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI BİNİN ALTINDA

Güncel verilere göre, 940 yeni vaka tespit edilirken 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte bin 237 kişi sağlığına kavuştu.

DÜN 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 26 Mayıs Perşembe gününe ait verilere göre, bin 310 vaka tespit edilirken, 5 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 139 bin 482 test yapılmış ve bin 289 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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