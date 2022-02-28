Coronada bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç? Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 28 Şubat 2022 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 213 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 28 Şubat verilerine göre, 410 bin 435 test yapıldı.

Son 24 saatte, 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi. Bugün 76 bin 832 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: İYİ HABER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 27 Şubat verilerine göre, dün 394 bin 263 test yapılmıştı. Dün, 49 bin 792 vaka tespit edilirken, 206 kişi hayatını kaybetmiş ve 69 bin 845 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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