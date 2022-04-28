Coronada dikkat çeken gelişme! İki yıl sonra ilk kez oluyor

Corona virüsüyle mücadele sürerken Türkiye'de iki yılın ardından bir ilk yaşandı. Sağlık Bakanlığı 27 Nisan verilerini içeren tabloyu açıklamadı. Konunun basına yansımasının arından bakanlık gece saatlerinde güncel vaka ve vefat sayısını paylaştı.

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Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020’de görülen corona virüsüyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı virüsün görüldüğü günden itibaren yayımladığı güncel veri tablosunu 27 Nisan’da es geçti ve ilk kez günlük vaka ile vefat sayısını açıklamadı.

GECE YARISI VERİLERİ AÇIKLADI

Konunun basına yansımasının arından bakanlık gece saatlerinde güncel vaka ve vefat sayısını paylaştı.

BİLİM KURULU TOPLANMAMA KARARI ALMIŞTI

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da geçtiğimiz salı günü gerçekleştirdiği toplantıda yeni kararlar almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kurulun, olağanüstü bir süreç dışında toplantı yapmayacağını duyurmuştu. Ayrıca 2 yıldır hayatımızda olan maskelerin de kapalı mekanlardaki kullanma zorunluluğu kaldırılmıştı.

TÜRKİYE’DE TOPLAM VAKA SAYISI KAÇ?

Türkiye’de yayımlanan son tabloya göre, toplam vaka sayısı 15 milyonun üzerinde. Şimdiye kadar virüs nedeniyle 98 bin 720 kişi ise hayatını kaybetti.