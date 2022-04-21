Coronada güncel veriler açıklandı! İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 21 Nisan 2022 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 21 Nisan’a ait verilere göre, 153 bin 733 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 3 bin 354 yeni vaka tespit edilirken 17 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 18 bin 964 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 20 Nisan verilerine göre, dün 158 bin 523 test yapılmıştı. Dün, 3 bin 668 vaka tespit edilirken, 18 kişi hayatını kaybetmiş ve 17 bin 857 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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