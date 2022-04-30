Coronada son durum ne? Sağlık Bakanlığı açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 30 Nisan 2022 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 30 Nisan’a ait verilere göre, 119 bin 264 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 1 bin 772 yeni vaka tespit edilirken 11 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 3 bin 147 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 29 Nisan verilerine göre, dün 127 bin 95 test yapılmıştı. Dün, 1 bin 924 vaka tespit edilirken, 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 7 bin 718 kişi sağlığına kavuşmuştu.