Coronada son durum ne? Sağlık Bakanlığı duyurdu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 24 Nisan 2022 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 24 Nisan’a ait verilere göre, 127 bin 253 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 2 bin 277 yeni vaka tespit edilirken 15 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 15 bin 947 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 23 Nisan verilerine göre, dün 137 bin 853 test yapılmıştı. Dün, 2 bin 654 vaka tespit edilirken, 16 kişi hayatını kaybetmiş ve 17 bin 524 kişi sağlığına kavuşmuştu.

İlginizi Çekebilir Omicron mutasyonuyla ilgili korkutan gelişme