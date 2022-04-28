Coronada son durum ne? Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Nisan 2022 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 16 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 27 Nisan’a ait verilere göre, 137 bin 647 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 2 bin 479 yeni vaka tespit edilirken 16 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 13 bin 362 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 26 Nisan verilerine göre, dün 132 bin 633 test yapılmıştı. Dün, 2 bin 511 vaka tespit edilirken, 14 kişi hayatını kaybetmiş ve 14 bin 425 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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