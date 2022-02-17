Covid-19 aşısı olan hamile kadınları incelediler: Çarpıcı sonuç

Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısını olan hamile kadınları inceleyen bilim insanları dikkat çekici sonuçlar elde etti.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan bir araştırmada mRNA bazlı Covid-19 aşısı olan hamile kadınlardan elde edilen sonuçlar baz alındı ve umut verici sonuçlar ortaya çıktı.

“BU KONUDA İLK ARAŞTIRMA”

İki doz Moderna ya da Pfizer/BioNTech aşısı olan hamile kadınlar ve çocuklarından elde edilen verileri inceleyen bilim insanları hamileliği sırasında Covid-19 aşısı olan annelerin çocuklarının Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılma oranının çok daha düşük olduğunu ortaya çıkardı. Hamile kadınlar üzerinden gerçek veriler kullanılarak yapılan ilk araştırma olması sebebiyle büyük bir öneme sahip olan incelemede Covid-19 aşısı olmanın hem anneyi hem de bebeğini koruduğu sonucu çıktı.

Araştırmadan elde edilen sonuçları kamuoyu ile paylaşan Dr. Dana Meaney-Delman, “Bu veriler hamilelik sürecinde Covid-19 aşısı olunmasının bebeklerin Covid-19’u ağır geçirme riskini azalttığını gözler önüne seriyor. Bunun sebebinin yeni doğan bebeğin annenin antikorlarını taşıması olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Temmuz 2021 ile Ocak 2022 arasında 6 aylıktan küçük bebeklerin verilerini inceleyen bilim insanları hamilelik sürecinde Covid-19 aşısı olunmasının çocukları yüzde 61 oranında hastalığın ağır geçirilmesinden koruduğu sonucuna vardı.

Araştırmada, “Kadınlar hamileliğin 21’inci haftasından doğuma 14 gün kala Covid-19 aşısı olursa bu koruma yüzde 80’lere çıkıyor. Eğer aşılama hamileliğin başında olursa aşının etkisi bebekler için yüzde 32’ye düşüyor” denildi. Araştırmada Covid-19 aşısı olmayan annelerin çocuklarının Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılma oranının ise yüzde 84 olduğu sonucu ortaya çıktı.

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