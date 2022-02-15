‘Covid-19 salgınının endemiye dönmesi için vaka sayısı 4 hafta düşük kalmalı’

İki senedir dünyayı esir alan Covid-19 salgınının endemi aşamasına ne zaman geçebileceği uzun süredir tartışıyor. Son dönemde salgının sona yaklaştığı yönünde bir algı yayılsa da uzmanlar vaka sayısının hala yüksek olduğuna ve düşüşün sürekli olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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Hindistan'ın önde gelen bilim insanlarından virolog Dr. T. Jacob John, Covid-19 salgınının endemiye dönmesi için gerekli koşulları açıkladı.

Dr. Jacob John, Covid-19 salgınının endemiye dönmesi için vaka sayısının 4 hafta boyunca istikrarlı şekilde düşük kalması gerektiğini söyledi.

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi'ne bağlı Viroloji Araştırma Merkezi'nin eski direktörü olan Dr. John; vaka sayısının yükseldiği, zirve yapıp düşüşe geçtiği sürecin epidemi yani salgın olarak nitelendiğine, endemide ise vaka sayılarının yatay seyrettiğine dikkat çekti.

Virolog, “Bu nedenle dört hafta boyunca sadece ufak çaplı dalgalanmalarla vaka sayısı düşük ve istikrarlı değilse henüz endemiden söz edemeyiz” dedi.

‘ENDEMİ AŞAMASI AYLARCA SÜRER’

Covid-19'un endemi aşamasının aylarca sürmesinin beklendiğini kaydeden John, Omicron'dan daha bulaşıcı ve Delta'dan daha şiddetli bir varyantın ortaya çıkma olasılığının ise düşük olduğunu ifade etti.

Tanınmış uzman, “Yine de Omicron bizi nasıl şaşırttıysa başka bir tuhaf varyant şaşırtabilir” diye konuştu.

Hindistan'da ocak ayında zirve yapan corona virüsü vaka sayısı son dönemde düşüş eğilimine girdi. Ülkede yeni vaka sayısı 21 Ocak'ta 337 bini geçerken, dün 28 binden azdı.

Hindistan'daki rakamları yorumlayan Dr. John, “Omicron dalgası çok hızlı geri çekiliyor; o yüzden birkaç güne düzlüğe ulaşabiliriz ama endemiden emin olmak için 4 hafta beklemeliyiz” dedi.

John, gelecek haftalardaki gelişmeler hakkında kesin bir şey söylenemeyeceğini, ancak yeni bir dalga yaşanmazsa aylar süren bir endemi aşamasına geçilebileceğini tahmin ettiğini söyledi. John, endemi aşamasında da Covid nedeniyle hastaneye kaldırılanların ve ölenlerin olacağını ifade etti.