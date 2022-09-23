Covid-19 vakaları artmaya başladı: Hastaneye yatışta büyük yükseliş

Corona virüsü yasakları ve kısıtlamalar azaltılırken, bilim insanlarının "kış mevsimi yaklaştıkça vakalar artacak" açıklamalarını doğrulayan ve endişe yaratan bir gelişme meydana geldi.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınıyla ilgili endişe yaratan bir açıklama İngiltere’den geldi… Temmuz ayının başından beri vaka sayılarının düşük seyrettiği İngiltere’de Covid-19 vakaları ve hastaneye yatışta büyük bir artış meydana geldiği ortaya çıktı.

Resmi verilere göre ülkede Covid-19 sebebiyle hastaneye yatışlarda yüzde 20’lik bir artış görüldüğü belirlendi. Yetkililer ülkede yaşayanların hatırlatma dozunu olması gerektiği çağrısını yaparken, insanların hastalanması durumunda evlerinde kalmalarını istedi.

Son 7 günde vaka sayılarının arttığına dikkat çeken yetkililer, İngiltere’de geçen hafta 3434 kişinin hastaneye kaldırıldığına dikkat çekerken bu sayının bu hafta 4015’e çıkarak yaklaşık yüzde 17 arttığına dikkat çekti.

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı’nın Kıdemli Tıp Danışmanı Dr. Susan Hopkins, “Covid-19 vakaları halen az olsa da hastaneye yatış sayıları yüksek. Aşı olmaya imkanı olanların aşı olması gerekiyor çünkü kış aylarına girene kadar bağışıklığı kuvvetlendirmek gerekiyor. Şu an kullanılan bütün aşılar Covid-19’un hafif geçmesine imkan sağlıyor” dedi.

Dr. Hopkins, “Havalar soğudukça solunum yolu enfeksiyonlarının da artacağını göreceğiz. Eğer iyi hissetmiyorsanız evinizden çıkmayın ve risk grubundakilerle görüşmeyin” dedi.

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