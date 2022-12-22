Covid-19 yüzünden koku kaybı yaşayanları incelediler: Sebebi bulundu

Bilim insanları Covid-19 geçiren kişilerde görülen koku kaybının sebebi ile ilgili dikkat çekici bir keşif yaptı.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını devam ederken ABD’de yapılan bir araştırma corona virüsünün sebep olduğu koku kaybının sebebi ile ilgili dikkat çekici bulgulara ulaştı.

Kuzey Carolina’daki Duke Üniversitesi’nde görevli nörobiyolog Dr. Bradley Goldstein, corona virüsünün burundaki bazı sinir hücrelerine zarar verdiğini ortaya çıkardı. Araştırmada, burundaki iltihaplanma işaretlerini üreten bağışıklık hücrelerinin hasar gördüğü sonucuna ulaşılırken burundaki dokuların incelendiği de belirtildi.

Bilim insanları vücuttaki lokal bağışıklık tepkilerinin etkisini yitirdiğini belirtirken burunda koku sinir hücrelerinin bulunduğu yerlerde bağışıklık sağlayan T-hücrelerinin bulunduğunu açıkladı. Aralarında en az 4 ay boyunca koku kaybı yaşayan 9 Covid-19 hastasının da olduğu 24 hastayı inceleyen bilim insanları araştırmayı kamuoyu ile paylaştı.