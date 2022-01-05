Covid-19’un bilinmeyen yan etkileri ortaya çıktı

Tüm dünyada corona virüsün Omicron varyantı endişesi yaşanırken, virüsün yan etkileriyle ilgili her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. En son Avustralya ve Galler'den gelen haberler, corona virüsün bilinmeyen yan etkilerini gözler önüne serdi.

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Tüm dünyada yaklaşık 5,5 milyon kişinin ölümüne neden olan corona virüsüyle ilgili her gün yeni bir bilgi daha kamuoyunda yer almaya devam ediyor.

En son eski Kainat Güzeli Avustralyalı Olivia Molly Rogers corona virüsünü atlattıktan sonra karşı karşıya kaldığı yan etkileri takipçileriyle paylaştı. Kainat güzeli, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, corona virüsü atlattıktan sonra ‘kronik geğirme’ problemi yaşadığını aktardı.

Koku kaybı ve burun akıntısı da dahil olmak üzere virüsün bazı semptomları yaygın bir bilgi haline gelse de Rogers, hastalığın kendisi üzerinde çok daha benzersiz bir etkisi olduğunu söyledi. 29 yaşındaki genç kadın, Instagram’a “En rastgele (ama biraz komik) semptoma sahibim. Geğirmeyi durduramıyorum.” diye yazdı.

SAÇLARINI KAYBETTİ

Garip semptom, Rogers’ın Noel’den kısa bir süre sonra Covid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra etkisini göstermeye başladı.. Diğer semptomları corona virüs ile ilişkilendirmesine rağmen, geğirmenin kendisini şaşırttığını aktardı. Ancak genç kadın bu sıkıntıyla karşılaşan tek kişi olmadığını yaptığı araştırmalardan sonra anladı.

Bir başka ‘sıra dışı yan etki haberi’ ise Galler’den geldi. 22 yaşındaki pazarlama öğrencisi Ffion Barnett, corona virüsü nedeniyle 5 gün komada, 12 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tüm saçlarını kaybetti.

Ffion Barnett, 22’inci doğum gününden sadece iki gün sonra Covid-19 olduğunu öğrendi ve sadece bir hafta sonra nefes almakta zorlanmaya başladı. Llantrisant’taki Royal Glamorgan Hastanesine getirildi ve burada o kadar ağırlaştı ki yürümekte, konuşmakta ve hatta yemek yemede bile zorlandı.

Genç kadının aşısız olduğu belirtildi.

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