Kış mavisi gerçekmiş… Daha az gün ışığı depresyonun habercisi

Uzmanlar, daha az gün ışığı ve daha az sosyal aktivitenin insanları gerçekten daha depresif hale getirdiğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Güneş ışığı azaldıkça, sosyal toplantılar yavaşlamaya başladıkça ve yoğun seyahat sezonu sona erince, Kuzey Yarım Küre’de yaşayanlar önümüzdeki aylarda depresif belirtiler hissedebilirler.

Daily Mail’de yer alan habere göre, uzmanlar, yazdan sonbahara ve kışa geçiş döneminin bazıları için zorlu olduğunu ve bazılarının “kış mavisi” olarak tanımladığı bir fenomene neden olduğunu söylüyor.

Yılın ilerleyen zamanlarında, güneş ışığı da daha nadir hale gelecek ve kişinin sirkadiyen ritmini bozacak, bu da depresyon gelişimi için bir risk faktörü oluşturuyor.

YAZ AYLARI BİRÇOK ETKİNLİKLE DOLU

Stanford Üniversitesi’nde bir psikiyatri profesörü ve Alto Neuroscience’ın kurucusu ve CEO’su olan Dr. Amit Etkin, bir kişiyi depresyondan veya hayatındaki diğer sorunlardan uzaklaştırabilecek birçok aktivitenin sonbaharda “kurumuş gibi” göründüğünü söyledi.

Etkin, “Yaz aylarında insanlar daha çok sosyalleşebilir, daha fazla dışarıda olabilir, daha fazla seyahat edebilir, daha fazla tatile gidebilir, bu da depresyonu hafifletmeye veya karşılaşabilecekleri zorluklardan onları uzaklaştırmaya yardımcı olabilir.”

“Yalnızca çevreye değil, faaliyetlerimize göre de mevsimlerdeki geçiş, daha büyük depresyon riskine yol açabilir.”

“Yaz ayları çoğu kişi için genellikle buluşmalarla doludur. Düğünler yaz aylarında daha yaygındır, tatiller, barbekü gibi etkinlikler için büyük aile bir araya gelir” dedi.

Chinet tarafından 2019’da yapılan bir anket, ortalama bir Amerikalının yaz aylarında kış aylarına göre yüzde 31 daha sosyal olduğunu, daha fazla insanla bir araya geldiğini ve nüfusun yarısının her yıl bir tür yaz etkinliği planladığını buldu.

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