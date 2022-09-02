Devlet Hizmeti Yükümlülüğü tercihleri başladı! Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih sürecinin başladığını duyurdu. 1.261’i uzman doktor, 11.902’si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği tercih başvuruları 7 Eylül'e kadar sürecek. Tercih başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak.

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Doktor atamalarıyla ilgili son gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı; “1.261’i uzman doktor, 11.902’si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih süreci http://pbs.saglik.gov.tr’den başladı. Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylülde noter huzurundaki kura ile yapılacak”

DHY TERCİH BAŞVURU EKRANI

DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih başvuruları 7 Eylül 2022 tarihi saat 18:00’e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak.

DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI NE ZAMAN?

106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura takviminde mazeret başvurularının alınması son tarihi 11 Ağustos 2022, tercih başvurularının alınması son tarihi 7 Eylül 2022 tarihine kadar uzatılmış olup, kura çekiliş tarihi ise 9 Eylül 2022 tarihi olarak güncellenmiştir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.

2) Kuraya başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.

3) Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca Bakanlığa gönderilmeyecektir.

5) Adaylar adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçelerini veya (www.turkiye.gov.tr) internet adresi üzerinden temin edecekleri Adli Sicil Belgesini başvuru formuna ek olarak başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

6) Tercih bildirmeyen, tercihlerini kesinleştirmeyen, tercihlerine yerleştirilemeyen ve tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.

7) Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken yerleştikleri birime teslim edilecektir.