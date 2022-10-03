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Diyarbakır’da 4 ambulansa taşlı saldırı

Diyarbakır'da iki günde 4 ambulansa taşla saldırıda bulunuldu. Bir sağlık çalışanının hafif yaralandığı, ambulansların camlarının zarar gördüğü saldırıyı gerçekleştiren 2 kişiden birinin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

Yayınlanma: 17:45 - 03 Ekim 2022 Güncellenme:
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Diyarbakır’da 4 ambulansa taşlı saldırı

Diyarbakır’da ambulans saldırıları dün başladı bugün de devam etti.

Kentte seyir halindeki 4 ambulansa kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.

BİR SAĞLIK ÇALIŞANI YARALANDI

Saldırıda atılan taşların isabet etmesi sonucu bir sağlık çalışanı hafif yaralandı, ambulansların camları zarar gördü.

Saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin akli dengesinin yerine olmadığı öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor. AA

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