Diyarbakır’da 4 ambulansa taşlı saldırı
Diyarbakır'da iki günde 4 ambulansa taşla saldırıda bulunuldu. Bir sağlık çalışanının hafif yaralandığı, ambulansların camlarının zarar gördüğü saldırıyı gerçekleştiren 2 kişiden birinin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.
Diyarbakır’da ambulans saldırıları dün başladı bugün de devam etti.
Kentte seyir halindeki 4 ambulansa kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.
BİR SAĞLIK ÇALIŞANI YARALANDI
Saldırıda atılan taşların isabet etmesi sonucu bir sağlık çalışanı hafif yaralandı, ambulansların camları zarar gördü.
Saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin akli dengesinin yerine olmadığı öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor. AA