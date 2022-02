Dünya Sağlık Örgütü’nden Omicron uyarısı: Hepsinin yerini alıyor

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey isimlerinden Maria Van Kerkhove, Omicron varyantıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Van Kerkhove birçok ülkenin Omicron varyantı dalgasında en yüksek rakamlara ulaşmadığının altını çizerek, “Birçok ülkede Omicron vakaları tavan yapmadı henüz. Birçok ülkede aşılama oranları düşük dolayısıyla dikkatli olunması gerektiği çağrısı yapıyoruz. Şu an bütün yasak ve kısıtlamaları bir an önce kaldırma zamanı değil. Her zaman bu tür kısıtlamaları kaldırırken dikkatli olun” ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus da daha çok bulaşma daha çok ölüm anlamına geliyor. Ülkelerin tamamen kapanmaları gerektiğini söylemiyoruz fakat ellerindeki bütün silahlarla ki sadece aşı da değil, insanlarını korumaları gerektiğini söylüyoruz” dedi.

Öte yandan DSÖ’nün haftalık Covid-19 Güncelleme Raporu’nda Omicron varyantı ile ilgili yeni veriler de kamuoyu ile paylaşıldı. DSÖ, 57 ülkede Omicron varyantı tespit edildiğini duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP’de yer alan haberde ise 24 Ocak-30 Ocak tarihleri arasındaki verileri derleyen uzmanlar Omicron varyantının diğer corona virüsü türlerini geride bırakarak baskın varyant haline gelmeye başladığını açıkladı.

DSÖ son 1 ayda tespit edilen corona virüsü varyantlarından yüzde 93’ünün Omicron varyantı ve alt türleri olduğunu duyurdu.